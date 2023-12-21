Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Uzman isim A Haber’de cevapladı

Özellikle kuduz hastalığı 2022 ve 2023 yılında bizim gündemimizde vardı. Bunların önlenmesi zor oluyor. Haliyle kısırlaştırma yapmazsak üreme çok fazla gidiyor. Hayvanlar çok fazla ve hızlı ürerler. Haliyle bu üreme kontrolsüz bir ortama sebebiyet veriyor.

Köpeklerin saldırganlık sebebi sadece açlık değil. Bir hayvanın insandan farklı hiçbir hastalığı yok. Bir şeker hastası olan hayvan agresyonu artar. İnsanlardaki gibi düşünün. Bir karaciğer yetmezliği olan hayvanın agresyonu artar gibi düşünün. İnsanlarla yaşam zorlaşıyor ve maalesef saldırganlık vakaları artıyor.