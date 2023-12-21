Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Uzman isim A Haber'de cevapladı
Gruplar halinde dolaşıp masum insanlara saldırarak can yakan başıboş sokak köpeklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak ilköğretim öğrencisi Tunahan Yılmaz’ın sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanması, sokak hayvanlarını bir kez daha gündeme taşmıştı. Peki, başıboş köpek sorunu nasıl çözüşecek? Saldırganlık sebepleri neler? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun sordu, Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir cevapladı.
Giderek artan ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor.
2,8 MİLYON BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANI
Valilikler tarafından yapılan çalışma kapsamında Türkiye genelinde 2,8 milyon başıboş sokak hayvanı bulunuyor.
SON SALDIRIDA ACILI BABA İSYAN ETTİ: ÇOCUĞUMU YEMİŞLER!
Türkiye günlerdir konuştuğu Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz oğlunu o şekilde gördüğünde ise "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Benim çocuğumu yemişler abi. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli?" sözleriyle adeta feryat etti.
BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?
A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun konunun temeline indi ve Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir'e çeşitli sorular yöneltti.
İşte Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir'in açıklamalarından satır başları;
Maalesef şöyle bir sorunumuz var. Biz hediye olarak canları görüyoruz. Okul hediyesi, karne hediyesi gibi eşimize dostumuza köpek alıyoruz. Bu köpekler 3 ay, 5 ay, 1 sene bakıldıktan sonra ihtiyaçları giderilememe gibi nedenlerden dolayı sokaklara terk ediliyor. Sokak hayvanlarının kırsalda artması demek çok fazla hastalığın kontrolsüz şekilde yayılması demek.
Özellikle kuduz hastalığı 2022 ve 2023 yılında bizim gündemimizde vardı. Bunların önlenmesi zor oluyor. Haliyle kısırlaştırma yapmazsak üreme çok fazla gidiyor. Hayvanlar çok fazla ve hızlı ürerler. Haliyle bu üreme kontrolsüz bir ortama sebebiyet veriyor.
Köpeklerin saldırganlık sebebi sadece açlık değil. Bir hayvanın insandan farklı hiçbir hastalığı yok. Bir şeker hastası olan hayvan agresyonu artar. İnsanlardaki gibi düşünün. Bir karaciğer yetmezliği olan hayvanın agresyonu artar gibi düşünün. İnsanlarla yaşam zorlaşıyor ve maalesef saldırganlık vakaları artıyor.
Çözüm nasıl bulacağız? Aslında ona gelmek lazım. Bilinçlenmek zorundayız. Evlerimize kesinlikle bakamayacağımız köpek ve kedi almıyoruz. Zaten şu an Tarım ve Orman Bakanlığı 2022'de sahipli hayvanların mikroçip üzerinden kayıt altına alındığı bir sistem getirdi. Bu bizim çok istediğimiz ve çok beğendiğimiz bir süreç.
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