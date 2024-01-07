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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş Elbistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

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Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş Elbistan’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberleri... AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.58'de meydana gelen depremin 6.99 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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