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AK PARTİ'NİN YENİ YEREL SEÇİM ŞARKISI 2024: "Hep yeni hep ileri AK Parti..." İşte şarkı sözleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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AK PARTİ’NİN YENİ YEREL SEÇİM ŞARKISI 2024: Hep yeni hep ileri AK Parti... İşte şarkı sözleri...

2024 yılına girilmesiyle birlikte, yerel seçim maratonu resmen başladı. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısında 26 ildeki belediye başkan adaylarının isimlerini tek tek açıkladı. Tanıtım töreninde yeni seçim şarkısı da ilk kez görücüye çıktı. İşte, AK Parti 2024 yerel seçim şarkısı sözleri...

Türkiye'de 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklar kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayının isimlerini duyurdu. AK Parti'nin yerel seçimlere özel hazırladığı şarkı, tanıtım töreninde ilk kez dinleyicilerle buluştu. İşte, haberin detayları...

FİLİSTİN UNUTULMADI

AK Parti'nin yerel seçimler için hazırladığı ve tanıtım toplantısında ilk kez duyurulan seçim şarkısı, içerdiği sözleriyle dikkat çekti.

Beğenileri toplayan şarkının sözlerinde, "Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem" cümleleri ile "Nehirden denize Özgür Filistin" sloganına atıfta bulunuldu.

AK PARTİ'NİN YENİ SEÇİM ŞARKISI

İşte ilk kez tanıtılan şarkının sözleri:

"Biz bir bir bir arya gelelim
Sen ben yok hep biz diyelim
Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti

Yan yana can cana el ele verelim
Canımızdan daha çok çok çok sevelim
O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK parti

Gücünün doruğunda düşmanın kabusunda mazlumun duasında olsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti
Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti"

AK PARTİ'NİN 26 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!

AK Parti Belediye Başkan adaylarının 26'sı bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtıldı. Aralarında İstanbul'un da olduğu 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

İstanbul: Murat Kurum

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