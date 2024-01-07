AK PARTİ'NİN YENİ YEREL SEÇİM ŞARKISI 2024: "Hep yeni hep ileri AK Parti..." İşte şarkı sözleri...

AK PARTİ'NİN YENİ SEÇİM ŞARKISI

İşte ilk kez tanıtılan şarkının sözleri:

"Biz bir bir bir arya gelelim

Sen ben yok hep biz diyelim

Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Yan yana can cana el ele verelim

Canımızdan daha çok çok çok sevelim

O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK parti

Gücünün doruğunda düşmanın kabusunda mazlumun duasında olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti"