Türkiye’nin insanlı ilk uzay yolculuğuna sayılı günler kaldı! Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ne zaman?
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan Alper Gezeravcı, uzay aracı eğitimi başarıyla tamamladı. “Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı” açıklamasında bulunan TUA tarihi verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece saat 01.11’de AX-3 mürettebatı ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonuna hareket edeceğini belirtti. İşte habere dair tüm detaylar…
TUA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Astronotumuz Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer vermişti.
TARİHİ GÖREVE SAYILI GÜNLER KALDI
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, AX-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini kaydederek, "Bu tarihi görev; Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullanarak yolculuğun saatini duyurdu. bir buçuk gün sürecek yolculuk sonucunda mürettebatın 19 Ocak 13.15'te ISS'e ulaşması bekleniyor.
UZAY MİSYONUNA ÖZEL HATIRA PULU
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek astronot Alper Gezeravcı'nın Türk Bayrağını uzaya çıkaracağı misyona özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.
100. YILA ÖZEL
Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl logosuyla beraber Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk Bayrağı ile astronot Alper Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.
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