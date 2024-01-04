Türkiye’nin insanlı ilk uzay yolculuğuna sayılı günler kaldı! Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu ne zaman?

TARİHİ GÖREVE SAYILI GÜNLER KALDI

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, AX-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini kaydederek, "Bu tarihi görev; Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullanarak yolculuğun saatini duyurdu. bir buçuk gün sürecek yolculuk sonucunda mürettebatın 19 Ocak 13.15'te ISS'e ulaşması bekleniyor.