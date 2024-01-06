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Resmi Gazete yayımlandı! Bakanlıklara yeni atamalar...

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Giriş Tarihi: 06.01.2024 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
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Resmi Gazete yayımlandı! Bakanlıklara yeni atamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına yeni isimler atandı.

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