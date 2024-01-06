Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni Anayasa mesajı

"Kamu denetçiliğinin kurulmasından tutun da bilgi edinme hakkına varıncaya kadar. Özel hayatın korunmasından, kişisel verilerin korumasına varıncaya kadar. Yine özellikle Anayasa Mahkemesinin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Yüksek Askeri Şura'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmesine yönelik reformlara varıncaya kadar. Yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, askeri, yüksek idare mahkemelerinin, askeri yargıtayın kaldırılması, sivillerin dahi askeri mahkemede yargılandığı dönemlere son verdik. Anayasa'mızda 'sıkıyönetim diye bir madde vardı' kaldırdık. Anayasa'mızda 'darbeciler yargılanamaz' diye bir madde vardı. Bunların hepsini kaldırdık. Kadın, çocuk, şehitlerimizin, gazilerimizin haklarını güçlendirdik. Çocukların korunması noktasında özellikle hassas olduğumuzu, kadına karşı şiddetin önlenmesi noktasında hassas olduğumuz ve bu alanda da gerek mevzuatla ilgili, gerek uygulamayla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Şimdi biz bunları yeterli görüyor muyuz? Elbette ki görmüyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yeni, demokratik, sivil bir Anayasa yakışır. 28'inci dönem yasama döneminde parlamentomuzda gerçekleşecek uzlaşmayla milletimize olan bu borcumuzu da yerine getirerek, Türkiye'yi o vesayetçi, darbeci ruhu halen taşımaya devam eden Anayasa'dan kurtararak yeni, demokratik, kuşatıcı bir Anayasa'yı inşallah gerçekleştirmiş oluruz."

"İZMİR BU KEZ ÖYLE BİR IŞIK YAKACAK Kİ EGE AYDINLANACAK"

Tunç, özellikle afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulması gerektiğini, hükümet olarak her seçim beyannamelerinin ilk maddesinin afetlere karşı dirençli şehirler, kentler oluşturmak olduğunu vurguladı.

6 Şubat'ta yıkılan şehirleri yeniden inşa etmenin mücadelesini verdiklerini dile getiren Tunç, "Diğer yandan da bundan sonra muhtemel depremlere karşı dayanıklı şehirlerin üretilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetle uyumlu çalışacak, ondan destek alacak belediye başkanlarımız çok önemli. İzmir için bu çok önemli. İnşallah İzmir bu kez öyle bir ışık yakacak ki Ege aydınlanacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Yeni dönemde de önce insan demeye devam edeceğiz. İnsanı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olsun ki toplum güçlü olsun. İşte ailemizi korumaya, kadınlarımızı, çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.