06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist sarı torbaya

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist sarı torbaya

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2024 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
ABONE OL
Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist sarı torbaya

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedefleri düzenlenen hava harekâtları ile güçlü şekilde vuruldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA