Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi: ‘Terör ve iş birlikçileriyle mücadele’ mesajı

"Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla; trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantımızı gerçekleştirdik.