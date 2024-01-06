06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi: ‘Terör ve iş birlikçileriyle mücadele’ mesajı

Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi: ‘Terör ve iş birlikçileriyle mücadele’ mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2024
ABONE OL
Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi: ‘Terör ve iş birlikçileriyle mücadele’ mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünde İçişleri Bakanlığında trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla; trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantımızı gerçekleştirdik.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için terör ve iş birlikçileriyle, suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

3 ilde “KALKAN-6” operasyonu 3 İLDE "KALKAN-6" OPERASYONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA