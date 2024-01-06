Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi: ‘Terör ve iş birlikçileriyle mücadele’ mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünde İçişleri Bakanlığında trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla; trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantımızı gerçekleştirdik.
Ülkemizin huzur ve güvenliği için terör ve iş birlikçileriyle, suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."
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