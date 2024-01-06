AK Parti İstanbul’un yerel seçim şarkısı belli oldu! “Kapandı yıllanmış yara, çoğu bitti azı kaldı”





Yandık sevda ocağında

Hep gül olsun kucağında

Bu şehrin her sokağında

Aşkımızın hey, izi kaldı



(Yandık sevda ocağında)

(Hep gül olsun kucağında)

(Bu şehrin her sokağında)

(Aşkımızın izi kaldı)

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