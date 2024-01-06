AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu! “Kapandı yıllanmış yara, çoğu bitti azı kaldı”
31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul için yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı. Halil Gökkaya’nın sözlerini yazdığı “Çoğu Bitti Azı Kaldı” şarkının müziği İhsan Noyan’a ait. İşte AK Parti’nin İstanbul için yerel seçim şarkısı “Çoğu Bitti Azı Kaldı.”
Yeniden İstanbul sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da duyurdu.
Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.
Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.
İSTANBULLULARA MESAJ: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI
Şarkının sözleri ise şöyle;
Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı
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