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AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Menderes, Menemen, Narlıdere ilçe belediye başkan adayı belli oldu! 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Menderes, Menemen, Narlıdere ilçe belediye başkan adayı belli oldu! 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, AK Parti İzmir Menderes, Menemen, Narlıdere ilçe belediye Başkan adayı kim oldu? İşte haberin detayları...

Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Menderes, Menemen, Narlıdere ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkanı aday listesi!

İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Ak Parti

AK Parti İzmir Menderes Belediye başkan adayı Sinan Akdeniz oldu.

AK Parti İzmir Menemen Belediye başkan adayı Aydın Pehlivan oldu.

AK Parti İzmir Narlıdere Belediye başkan adayı Murat Sarman oldu.

Cumhur ittifakı ve CHP, İyi Parti ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

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