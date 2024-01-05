05 Ocak 2024, Cuma
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Ortadoğu’daki “Vekil güçler"! Gizli servisler savaşı artık açıktan mı?
Aklın Yolu programında; Öncelikle Hizbullah’ın kalesi olarak gördüğü Beyrut’ta İsrail’in gerçekleştirdiği Hamas yöneticisi Asuri’ye yönelik suikast ardından Şam’da İranlı General Musevi’ye düzenlenen suikast daha sonrasında Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümünde İran’da bombalar peşi sıra patladı, İranlı komutan Ebu Takva ’ya yönelik suikast. Ardı ardına Lübnan, Suriye, İran ve Irak bu durum bize ne anlatıyor? Ardında aynı güç mü var? Bütün detayları A Haber canlı yayınında uzmanlar değerlendirdi.