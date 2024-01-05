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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Mottomuz Yeniden İstanbul

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 15:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ortak Paylaşım Forumu'nda açıklamalar bulundu. Erdoğan asgari ücret ve memur zammına ilişkin "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözü bir kez daha yerine getirilmiş oldu" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca son dönemde milli bekanın hedef alındığını söylerken "Silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet birimlerimiz teröre nefes aldırmıyor." dedi. Diğer yandan enflasyondaki düşüşün yılın ikinci yarısında daha da hissedileceğini ifade ederken "Önümüzdeki yıl herkesi şaşırtan olumlu gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı. Diğer yandan yerel seçim çalışmalarına da değinen Başkan Erdoğan "Mottomuz 'Yeniden İstanbul' Artık eski günlerine dönmek istiyor. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmek zorundayız." dedi.
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