Türkiye’den Filistin’e yardım eli! 109 tırlık insani yardım malzemes yola çıktı

Şehitlerimize Allah rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Türkiye olarak tüm masum insanların yanındayız. Bu yardımlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, İç İşleri Bakanı'mızın talimatıyla, AFAD Başkanlığımız ve Mersin Valiliğimiz koordinasyonunda devam edecek inşallah."