04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran'ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve ilerleyen zamanda düzenlenecek ziyareti ele alındı.

İRAN'DAKİ SALDIRILAR

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA