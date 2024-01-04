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Muharrem İnce CHP’nin İzmir adayı mı olacak? Kulislerde neler konuşuluyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 10:01
Güncelleme:04.01.2024 10:03
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün saat 10'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Peki ziyaretin amacı ne? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.
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