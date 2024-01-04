Binlerce emekçiyi işinden edip HDPKK’lıları işe aldılar! CHP’li Mersin Belediyesi’ndeki soruşturma mağdurlara umut oldu

"YÜREĞİMİZE SU SERPTİ"

15 yıl hizmet verdiği Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından tazminatsız işten çıkarılan biri otizmli 3 çocuk babası Fethi Ahmet Tümtaş (45), Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğini belirterek , "İşten çıkarıldıktan sonra eşim erken doğum yaptı yavrum günlerce kuvözde kaldı. Otizmli oğlumun eğitimi yarım kaldı. Bu karar Mersin'de işten çıkarılan kardeşlerimizin yüreğine su serpmiştir. Aynı soruşturmanın Adana Büyükşehir Belediyesi için de başlatılması en büyük dileğimizdir. Adana'da da benzer sayıda kişi işinden edildi, haksız yere ekmeklerinden oldu. Çıkarılan arkadaşlarımızın yerlerine alınan personelin sahada olmadığına dair söylemler var. Bir an önce Adana'da da böyle bir soruşturmanın başlatılması artık kaçınılmaz" diye konuştu.