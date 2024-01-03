CHP’nin işçi kıyımına soruşturma: Emekçiyi kovup HDPKK’lıları işe aldı! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer içi hesap vakti

HDP kadrolarına yer açmak için işten çıkarıldıklarını öne süren ve işe dönüş davası açan 667 işçinin de ifade vermeye başladığı öğrenildi. İfade veren işçiler, "Bizi Emniyet'ten aradılar. Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarılmamız ve tazminatlarla ilgili bilgi almak üzere bizi davet ettiklerini ifade ettiler. Bize 'Ne zaman çıkarıldınız, hangi sebeple çıkarıldınız, size yöneltilen suçlama neydi, bu suçlamayla ilgili tutanak tutuldu mu?' soruları soruldu. Bize tutanak tutulmadı, bazı arkadaşlarımıza tutanak tutulmuş ama imzaları yok o arkadaşlarımızın. Sahte imzalar var, sahte ifadeler var. Onları da söyledik. Zaten bunları mahkemede de söylemiştik, o şekilde işe iade ve tazminat hakkı kazandık ama ne işe geri alındık ne de ödeme yapıldı" dedikleri öğrenildi.