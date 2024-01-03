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Yargıtay'dan Can Atalay kararı! Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına karar verildi

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Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Yargıtay’dan Can Atalay kararı! Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına karar verildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi. Daire, söz konusu kararın juristokratik bir davranış olduğunu bildirdi.

Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, kararın uyulmamasına karar verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi. Daire, söz konusu kararın juristokratik bir davranış olduğunu bildirdi.

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