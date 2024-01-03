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AK Parti'nin belediye başkanı adayları kim olacak? Gözler yapılacak kritik toplantıda! Başkan Erdoğan liderlik edecek...

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Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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AK Parti’nin belediye başkanı adayları kim olacak? Gözler yapılacak kritik toplantıda! Başkan Erdoğan liderlik edecek...

Yerel seçimler öncesi AK Parti'de çalışmalar hız kazanırken gözler 31 Mart seçimlerinde aday olacak isimlere çevrildi. Başkan Erdoğan önderliğinde çalışmalar sürerken AK Parti Aday Tespit Komisyonu bugün de toplanacak. AK Parti'de belediye başkan adaylarının ocak ayının ortasına kadar açıklanması bekleniyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde yerel seçimlere hazırlanan AK Parti'de gözler, 31 Mart Yerel Seçimleri için belediye başkan adaylarına çevrildi.

BUGÜN DE TOPLANACAKLAR

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisini bugün de sürdürecek. Erdoğan, saat 17.00'de Aday Tespit Komisyonu'nu toplayacak.

KİMLER KATILACAK?

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya da katılacak.

OCAK AYININ ORTASINDA AÇIKLANACAK

AK Parti'de belediye başkan adaylarının ocak ayının ortasına kadar açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda 7 ve 15 Ocak tarihleri ön plana çıkıyor.

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