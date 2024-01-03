Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor! İşte itiraz için son tarih...

SEÇMENLER, 17 OCAK'A KADAR BİLGİLERİNİ KONTROL EDEBİLECEK

Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi yarın başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.