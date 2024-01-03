İBB yolun ortasına direk indirdi! İstanbullunun hali perişan: Bunu yapan mühendis kör mü?

Düşünüyorum, bunun mühendisi bir şeyi yok mu? Bir çocuk geçirsen der ki, 'sen buraya bunu koyuyorsun ama diğer metrobüs nereden geçecek?' Öbür yoldan geçse yol daralıyor, zaten trafik var… Çok anlamsız bir şey yapılmış. Buradan binlerce yolcu geçiyor, hiçbiri mi bunu şikayet etmemiş? En başta yolu başka yerden mi geçirecekler dedim ama buranın öyle bir şansı yok. E-5 daralıyor, en ufak bir şansı yok geçmek için. Bir düşünceleri vardır diye düşünüyorum. Bu öyle basit bir proje değil. Metrobüs durağı yoluna ayak koyulacağını hiç düşünemem" diye konuştu.