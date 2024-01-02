Yatırımın merkezi Türkiye! Suudi Arabistan Türkiye arasında iş birliği teşviki alanında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrasında yapılan ortak açıklama paylaşılmıştı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ve Suudi Arabistan liderleri ve kardeş halkları arasındaki kardeşlik bağları, seçkin ilişkiler ve köklü tarihi bağlardan hareketle, 17 Temmuz 2023'te Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ziyarette, Suudi Arabistan Veliht Prensi ve Başbakan Muhammed Bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleştirilen resmi görüşmelerde, iki kardeş ülke arasındaki tarihi ilişkiler ve bunları her alanda geliştirmenin yollarının gözden geçirildiği, mevcut genel bölgesel ve uluslararası durum hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmenin başında Veliaht Prens Selman'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kısa süre önce Türkiye'de elde ettiği seçim zaferi vesilesiyle tebrik ettiği aktarılan açıklamada, "Türk tarafı, Hadim-ül Haremeyn Eş-Şerifeyn hükümetinin ve Altesleri Veliaht Prens'in Harameyn Eş-Şerifeyn'e, hacılara ve umre ibadetine gelenlere verdikleri hizmetleri takdir etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen hacıların, umre ibadetine gelenlerin ve ziyaretçilerin rahatlığı için gösterilen yüksek düzeydeki eş güdümü övmüşlerdir. Türk tarafı ayrıca 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden sonra Suudi Arabistan Krallığı'ndan Türkiye'ye gönderilen destek için de takdirlerini dile getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Veliaht Prens Selman'ın Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Suudi Arabistan'a 2022'de gerçekleştirdikleri ziyaretler hatırlatıldı.

İki tarafın, bu ziyaretlerdeki kazanımlarından, iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğinin kapsamının genişletilmesinden, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakın ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlayan olumlu sonuçlarından övgüyle söz ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İki taraf, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik süreçlerin tamamlanmasının, ortak proje ve inisiyatifler geliştirilmesinin ve bunların Konsey çerçevesinde uygulanmasının önemini vurgulamıştır. Ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında küresel ekonominin önündeki en önemli sınamaları ve bu sınamalarla mücadelede Türkiye ve Krallık'ın rollerini gözden geçirmiş, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği ivmesinin artırılmasının önemini ve özellikle altyapı, inşaat, mühendislik, savunma ve metalürjik sanayi, çevre ve miras turizmi, yenilenebilir enerji gibi bir dizi hedef sektörde ve diğer ortak çıkar alanlarında ekonomik entegrasyon için fırsatları destekleme konusundaki istekliliklerini vurgulamışlardır."