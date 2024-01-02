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2024'te ikinci bir ek MTV alınacak iddiaları yalanlandı! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama...

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Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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2024’te ikinci bir ek MTV alınacak iddiaları yalanlandı! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada bazı basın kuruluşlarında 2024 yılında da ek MTV alınacağına yönelik iddialar yalanlandı. İşte detaylar...

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