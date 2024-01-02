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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe! 4'ü daha öldürüldü

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Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’ye darbe! 4’ü daha öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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