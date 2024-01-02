Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP yandaşı Altaylı'ya soruşturma!
CHP yandaşı Fatih Altaylı, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'i "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruklayıp kanlar içerisinde bırakan provokatöre arka çıkmıştı. Altaylı "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resmen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek olmuştu.
250 BİN KİŞİ KATILIM SAĞLADI
Öte yandan "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne 250 bin kişi katılım sağlamıştı.
YÜRÜYÜŞ SONRASI ALÇAK SALDIRI
Tüm bu yaşananların gölgesinde yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi olmuştu.
Ege A., isimli kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk atmıştı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.
CHP YANDAŞI FATİH ALTAYLI PROVAKATÖRE ARKA ÇIKTI
Skandal olay büyük tepki toplarken CHP yandaşı Fatih Altaylı rezilliğe arka çıkmıştı.
CHP yandaşı Fatih Altaylı sosyal medyadan "Eline sağlık" paylaşımında bulunmuştu.
TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMI KALDIRDI
Skandal olayın ardından saldırıyı meşru göstermeye çalışan Fatih Altaylı, gelen tepkileri neticesinde yaptığı paylaşımı kaldırmıştı.
CHP YANDAŞI ALTAYLI HAKKINDA İKİ AYRI SORUŞTURMA
CHP yandaşı Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resmen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
SUÇU VE SUÇLUYU ÖVDÜ!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.
"HALKIN BİR KESİMİNİ KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK VE AŞAĞILAMA"
Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.
Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
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