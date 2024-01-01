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Yılın ilk bebeği Muhammed Talha! Hatay Defne Hastanesi'nde dünyaya 'merhaba' dedi

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Giriş Tarihi: 01.01.2024
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Yılın ilk bebeği Muhammed Talha! Hatay Defne Hastanesi’nde dünyaya ’merhaba’ dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" dedi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı...

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