Sağlık Bakan Fahrettin Koca 2023 yılındaki sağlık hizmetleri verilerini paylaştı

Deprem bölgesinde 52 milyon 6 bin 40 muayene gerçekleştirildi, 51 bin 665 hasta/yaralı hava, kara ve deniz yolundan diğer illere sevk edildi ve 183 depremzede vatandaşa protez işlemi gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinde 52 milyon 6 bin 40 muayene gerçekleştirildi, 51 bin 665 hasta/yaralı hava, kara ve deniz yolundan diğer illere sevk edildi ve 183 depremzede vatandaşa protez işlemi gerçekleştirildi.