Samsun'da İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi AK Parti'ye geçti
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere giderayak İYİ Parti'de yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki patlayan krizin ardından parti içerisinde peşi sıra gelen kaosun yankıları büyüyor. Son olarak Samsun'da İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Hür ve müstakil" diyerek 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından peş peşe istifalar yaşanıyor.
İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve bir dönem grup başkanvekili olarak da görev yapan Alper Aydemir ile İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Başkanlığında düzenlenen programda Alper Aydemir ile Turgay Özel, Hanefi Özmen, İbrahim Berkan Yetkin, Yusuf Aydemir, İshak Kolcu, Burcu Özel, Melek Kablan, Görkem Kablan, İsmail Ceran, Murat Fırat Ceran ve Erkan Ayyıldız'a rozetlerini taktı.
AK Parti Samsun İl Başkanı Köse yaptığı açıklamada, "Samsun, AK Parti'nin kalesi konumunda. Alper kardeşimizin ve beraberindeki kardeşlerimizin AK Parti ailemize katılımlarından dolayı büyük mutluluk duyduk. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize milletimizin büyük desteği ve teveccühü var" dedi.
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