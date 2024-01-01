Hakkari'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
Son dakika: AFAD, Hakkari Yüksekova'da saat 22.54'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Hakkari'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu.
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-01-01
Saat:22:54:33 TSİ
Enlem:37.52472 N
Boylam:44.01861 E
Derinlik:9.46 km
DEPREMİN DERİNLİĞİ 9 KM!
Hakkari Yüksekova'da saat 22.54'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.46 km olarak ölçüldü.
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
01-01-2024 22:54:3337.524744.01869.46MW3.9Yüksekova (Hakkari)614800
01-01-2024 22:39:0739.551139.96819.05ML3.2Pülümür (Tunceli)614797
01-01-2024 22:25:2739.291926.70065.4ML2.1Ayvalık (Balıkesir)614801
01-01-2024 22:17:2338.076436.68067ML1.9Göksun (Kahramanmaraş)614799
01-01-2024 22:08:4139.239728.94039.21ML1.9Simav (Kütahya)614802
01-01-2024 22:07:2539.836741.842222.75ML2.7Köprüköy (Erzurum)614796
01-01-2024 22:03:4135.457228.503633.61ML2.7Akdeniz - [116.95 km] Kaş (Antalya)614795
01-01-2024 22:02:0639.558939.9557.04ML1.3Pülümür (Tunceli)614798
01-01-2024 21:48:3538.189738.07147ML1.0Yeşilyurt (Malatya)614793
01-01-2024 21:36:4338.917232.674413.71ML0.9Cihanbeyli (Konya)614794
01-01-2024 21:33:0338.257837.791910.97ML1.4Akçadağ (Malatya)614792
01-01-2024 21:21:2239.560839.96929.04ML2.0Pülümür (Tunceli)614788
01-01-2024 21:15:4639.705626.17116.93ML1.2Ezine (Çanakkale)614789
01-01-2024 21:15:0536.255636.00647.11ML1.4Samandağ (Hatay)614791
01-01-2024 21:08:4137.883336.21227.61ML1.3Saimbeyli (Adana)614790
01-01-2024 20:45:2538.209438.62397ML1.2Pütürge (Malatya)614787
01-01-2024 20:38:3537.951936.39757ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)614785
01-01-2024 20:37:2837.983627.1558.37ML1.1Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.29 km] Menderes (İzmir)614786
01-01-2024 20:26:5636.884736.567.01ML1.5İslahiye (Gaziantep)614784
01-01-2024 20:14:2139.553339.99696.63ML1.4Pülümür (Tunceli)614782
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