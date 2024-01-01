Galata Köprüsü yol tarifi | Nasıl gidilir? 1 Ocak yürüyüş Toplu taşıma, ulaşım güzergahı... Gazze Destek Yürüyüşü bugün saat kaçta, nerede başlayacak?

Gazze'de işgalci İsrail'in sivillere yönelik acımasız saldırıları, dünya genelinde hala büyük bir tepki ve protestoya neden oluyor. Ülkemizde de 1 Ocak 2024 Pazartesi günü, bu katliama karşı durmak ve teröre net bir tepki göstermek amacıyla Gazze yürüyüşü düzenlenirken detaylar da merak konusu oldu. İşte mitinge dair merak edilenler...

Gazze Mitingi Tarih ve Yeri: