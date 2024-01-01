Galata Köprüsü yol tarifi | Nasıl gidilir? 1 Ocak yürüyüş Toplu taşıma, ulaşım güzergahı... Gazze Destek Yürüyüşü bugün saat kaçta, nerede başlayacak?
Ülkemizde, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü, işgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik acımasız saldırıları ve terör örgütü PKK'nın eylemleri nedeniyle duyulan öfke ve tepkiyi ifade etmek amacıyla büyük çaplı bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Gazze mitingine dair detayları arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki Galata Köprüsüne nasıl, nereden gidilir? Gazze Destek Mitingi bugün saat kaçta, nerede başlayacak?
Gazze'de işgalci İsrail'in sivillere yönelik acımasız saldırıları, dünya genelinde hala büyük bir tepki ve protestoya neden oluyor. Ülkemizde de 1 Ocak 2024 Pazartesi günü, bu katliama karşı durmak ve teröre net bir tepki göstermek amacıyla Gazze yürüyüşü düzenlenirken detaylar da merak konusu oldu. İşte mitinge dair merak edilenler...
Gazze Mitingi Tarih ve Yeri:
1 Ocak 2024 Pazartesi günü, terör devleti İsrail'in hain saldırılarına dur demek ve terör örgütü PKK'ya lanet etmek amacıyla düzenlenecek Gazze Mitingi, Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek.
Miting Başlama Saati ve Beklentiler:
Etkinlik, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde saat 08.30'da başlayacak. Binlerce vatandaşın katılımı bekleniyor, bu tarihi eylemde İsrail'in hain saldırılarına karşı güçlü bir tepki gösterilecek ve PKK'ya lanet okunacaktır.
Otobüs ile Eminönü'ne Ulaşım:
İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasından birçok otobüs hattı, Eminönü semtine otobüs seferi düzenlemektedir. Bu hatlar aktarmasız bir yolculuk imkânı sunarak ulaşımda aksamaya neden olmamaktadır.
Metrobüs ile Eminönü'ne Ulaşım:
Metrobüsler trafikte gitmediği için trafiğe takılma olasılığı düşüktür. Özellikle İstanbul'un uzak bölgelerinden gelenler için uygun olan metrobüs hattı kullanılarak Zeytinburnu durağına gidilip, buradan Bağcılar-Kabataş hattına aktarma yapılabilir.
Metro ile Eminönü'ne Ulaşım:
Eminönü'ne doğrudan ulaşım sağlayan bir metro hattı bulunmamakla birlikte Yenikapı-Hacıosman-Taksim metro hattını kullanarak İstanbul Üniversitesi Vezneciler durağında inilerek Eminönü'ne yürüyerek gidilebilir.
Marmaray ile Eminönü'ne Ulaşım:
Marmaray hattını kullanarak doğrudan Eminönü'ne ulaşabilmek için çıkış noktasının Sirkeci olması gerekmektedir. Ayrıca, Kartal ile Kadıköy arası sefer yapan metro hattına binip Ayrılık Çeşme durağında inildikten sonra Marmaray hattına geçiş sağlanabilir.
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