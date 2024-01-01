Bugün İstanbul’da kapalı yollar-alternatif güzergahlar 2024 | 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği, bugün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü sebebiyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları vatandaşlarla paylaştı. Şehir genelinde etkili olacak trafik düzenlemeleri nedeniyle dışarı çıkacak olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenecek olan "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü, yarın saat 04.00-12.00 arasında gerçekleştirilecek.

Trafik Kapatılacak Yollar: