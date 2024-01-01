Bugün İstanbul'da kapalı yollar-alternatif güzergahlar 2024 | 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
İstanbul Valiliği, bugün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Dışarı çıkacak vatandaşlar arama motorlarında "Bugün hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detayları...
İstanbul Valiliği, bugün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü sebebiyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları vatandaşlarla paylaştı. Şehir genelinde etkili olacak trafik düzenlemeleri nedeniyle dışarı çıkacak olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenecek olan "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü, yarın saat 04.00-12.00 arasında gerçekleştirilecek.
Trafik Kapatılacak Yollar:
Fatih'te Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Reşadiye Caddesi'nden Galata Köprüsü istikametleri, dün saat 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Fatih'te bugün saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar şu güzergahlar trafiğe kapalı olacak:
Kadir Has Kavşağı Ragıp Gümüşpala Caddesi istikameti,
Abdülezel Paşa Caddesi Sirkeci istikameti,
Sahil Kennedy Caddesi Şehit Vefa Karakurdu Aksaray ayrımlarından Sirkeci istikameti,
Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi kesişiminden Sirkeci Meydan istikameti.
Beyazıt-Kabataş arası tramvay seferleri durdurulacak.
Alternatif Güzergahlar:
Alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, İstanbul Çevre Yolu D-100 ile E-80 İstanbul Çevre Yolu kullanılabilecek.
Beyoğlu Bölgesi Trafik Kapatmaları:
Beyoğlu'nda ise saat 03.00'ten etkinlik bitimine kadar şu caddeler trafiğe kapatılacak:
Kemeraltı Caddesi (Tophane Işıklar ile Karaköy Meydan arası iki yönlü),
Necatibey Caddesi,
Bankalar Caddesi,
Okçu Musa Caddesi,
Tersane Caddesi (Tarlabaşı Bulvarı ile Perşembe Pazarı Işıklar arası iki yönlü).
Alternatif Rotalar:
Alternatif yol olarak Unkapanı Köprüsü ile Refik Saydam, Meclis-i Mebusan, Boğazkesen ve Defterdar Yokuşu caddeleri tercih edilebilecek.
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