Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Asıl çıkışımızı Türkiye Yüzyılıyla 2024’le birlikte başlatıyoruz

"DÜNYAYI DAHA İYİ, DAHA ADİL, DAHA MÜREFFEH BİR GELECEĞE HAZIRLAMAYA DÖNÜK HER ÇABAYA DESTEK VERİYORUZ"

Dünyayı daha adil bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek verildiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak biz bu dünya fotoğrafında farklı bir yeri, farklı bir misyonu, farklı bir anlayışı temsil ediyoruz. Devlet ve millet olarak biz sadece kendi güvenlik ve refah çabamızı neticeye ulaştırma mücadelesi vermekle kalmıyoruz. Dünyaya ve bölgemize huzur iklimi hakim olmadan bizim de huzur bulamayacağımız anlayışıyla herkes için aynı standartları diliyoruz. Bu anlayışla bölgemizdeki barış çabalarının neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dostlarımızla ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Dünyayı daha iyi, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek veriyoruz.

Cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni asrına ayak bastığı bir dönemde daha büyük hedeflere yönelirken, azmimizi ve gayretimizi sürekli perçinliyoruz. Zalimin zulmünün ilaniaya sürüp gitmeyeceğine inanıyoruz. Adaletsiz ve dengesiz küresel yönetim sisteminin son çırpınışlarını yaşadığına inanıyoruz. Mazlumların sesinin derinden derine tüm dünyayı sardığına bu çığ büyüyerek insanlığın ortak vicdanı haline dönüşeceğine inanıyoruz. Nitekim Türkiye'nin kendi vatandaşları, dostları ve kardeşleriyle birlikte insanlığın tamamına hitap eden, beyan ve tutumlarının gönüllerde giderek daha fazla market bulduğunu görüyoruz."