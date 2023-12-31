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Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlar için menşe kolaylığı 2027'ye kadar sürecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2023
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Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlar için menşe kolaylığı 2027’ye kadar sürecek

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam etmesinde anlaştıklarını bildirmişti. Konuya ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan konuya ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan kredi tadil anlaşması da yürürlüğe girdi.

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