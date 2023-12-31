Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlar için menşe kolaylığı 2027’ye kadar sürecek

Buna göre, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.