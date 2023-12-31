Hakkari'de peş peşe korkutan depremler! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.37'de meydana gelen depremi 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Öte yandan Hakkari'de 19.52'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrası açıklamada bulunan Hakkari Valisi Ali Çelik deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Hakkari'de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak 2.5 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD, Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem ve peşi sıra 3.5 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2023-12-31
Saat:19:37:50 TSİ
Enlem:37.34222 N
Boylam:43.98806 E
Derinlik:7 km
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Saat 19.37'de meydana gelen depremi 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER!
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2023-12-31
Saat:19:52:59 TSİ
Enlem:37.3825 N
Boylam:44.00111 E
Derinlik:7 km
HAKKARİ SALLANDI
Hakkari'de 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 19.52'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA!
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2023-12-31
Saat:20:06:03 TSİ
Enlem:37.53278 N
Boylam:43.98472 E
Derinlik:2.52 km
"OLUMSUZ DURUM YOK"
Hakkari Valisi Ali Çelik: Deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yok. Tarama çalışmaları sürüyor.
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
31-12-2023 19:37:5037.342243.98817MW4.4Yüksekova (Hakkari)614678
31-12-2023 19:06:1736.068128.05946.33ML2.4Ege Denizi - [62.73 km] Marmaris (Muğla)614676
31-12-2023 19:04:1739.921932.52427.07ML1.3Sincan (Ankara)614677
31-12-2023 18:57:0838.463637.56067ML1.7Darende (Malatya)614675
31-12-2023 18:11:3738.244438.11978.07ML1.2Yeşilyurt (Malatya)614674
31-12-2023 18:10:1939.226427.62756.98ML1.4Soma (Manisa)614673
31-12-2023 18:10:0237.635843.97035.2ML2.1Yüksekova (Hakkari)614669
31-12-2023 18:09:1038.014737.32036.95ML1.7Nurhak (Kahramanmaraş)614670
31-12-2023 18:03:1738.407837.39427.19ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)614671
31-12-2023 18:00:3637.500343.99397.01ML2.0Yüksekova (Hakkari)614668
31-12-2023 17:51:4338.208338.43067.1ML1.1Yeşilyurt (Malatya)614672
31-12-2023 17:42:1039.90540.8214.4ML1.2Aşkale (Erzurum)614667
31-12-2023 17:24:5738.184438.05977ML1.4Yeşilyurt (Malatya)614666
31-12-2023 17:06:5038.133338.61837.01ML1.7Pütürge (Malatya)614664
31-12-2023 16:56:1740.114423.45927.55ML2.6Ege Denizi614665
31-12-2023 16:41:5137.857836.20817ML1.5Saimbeyli (Adana)614663
31-12-2023 16:18:5736.691936.4459.1ML1.6Hassa (Hatay)614662
31-12-2023 16:09:1039.716927.81944.2ML0.6Karesi (Balıkesir)614660
31-12-2023 16:05:5940.640842.03649.13ML2.3Oltu (Erzurum)614661
31-12-2023 15:21:3834.668932.135311.7ML3.1Akdeniz614657
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye ödüyor? İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama: AMORTİ hangi numaralara çıktı? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman? Mekke hangi tarihte, kaç yıl önce fethedildi?
- MİLLİ PİYANGO CANLI YOUTUBE ÇEKİLİŞ İZLE! 📺 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın TV linki...
- YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...
- 2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar...
- ATV yeni dizi "Yıldızlar Bana Uzak" konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?
- 31 ARALIK -1 OCAK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: A101, BİM, ŞOK, MİGROS bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?
- Alkol sonrası mide bulantısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Bulantı ve kusma sorununu anında geçirecek çay tarifi...
- Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com