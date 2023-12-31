Hakkari’de peş peşe korkutan depremler! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem ve peşi sıra 3.5 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Yüksekova (Hakkari)

Tarih:2023-12-31

Saat:19:37:50 TSİ

Enlem:37.34222 N

Boylam:43.98806 E

Derinlik:7 km