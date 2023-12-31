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Hakkari'de peş peşe korkutan depremler! AFAD ilk detayları duyurdu

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Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Hakkari’de peş peşe korkutan depremler! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.37'de meydana gelen depremi 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Öte yandan Hakkari'de 19.52'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrası açıklamada bulunan Hakkari Valisi Ali Çelik deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Hakkari'de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak 2.5 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem ve peşi sıra 3.5 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AHaber CANLI YAYIN

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Yüksekova (Hakkari)

Tarih:2023-12-31

Saat:19:37:50 TSİ

Enlem:37.34222 N

Boylam:43.98806 E

Derinlik:7 km

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Saat 19.37'de meydana gelen depremi 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER!

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Yüksekova (Hakkari)

Tarih:2023-12-31

Saat:19:52:59 TSİ

Enlem:37.3825 N

Boylam:44.00111 E

Derinlik:7 km

HAKKARİ SALLANDI

Hakkari'de 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 19.52'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA!

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Yüksekova (Hakkari)

Tarih:2023-12-31

Saat:20:06:03 TSİ

Enlem:37.53278 N

Boylam:43.98472 E

Derinlik:2.52 km

"OLUMSUZ DURUM YOK"

Hakkari Valisi Ali Çelik: Deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yok. Tarama çalışmaları sürüyor.

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

31-12-2023 19:37:5037.342243.98817MW4.4Yüksekova (Hakkari)614678

31-12-2023 19:06:1736.068128.05946.33ML2.4Ege Denizi - [62.73 km] Marmaris (Muğla)614676

31-12-2023 19:04:1739.921932.52427.07ML1.3Sincan (Ankara)614677

31-12-2023 18:57:0838.463637.56067ML1.7Darende (Malatya)614675

31-12-2023 18:11:3738.244438.11978.07ML1.2Yeşilyurt (Malatya)614674

31-12-2023 18:10:1939.226427.62756.98ML1.4Soma (Manisa)614673

31-12-2023 18:10:0237.635843.97035.2ML2.1Yüksekova (Hakkari)614669

31-12-2023 18:09:1038.014737.32036.95ML1.7Nurhak (Kahramanmaraş)614670

31-12-2023 18:03:1738.407837.39427.19ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)614671

31-12-2023 18:00:3637.500343.99397.01ML2.0Yüksekova (Hakkari)614668

31-12-2023 17:51:4338.208338.43067.1ML1.1Yeşilyurt (Malatya)614672

31-12-2023 17:42:1039.90540.8214.4ML1.2Aşkale (Erzurum)614667

31-12-2023 17:24:5738.184438.05977ML1.4Yeşilyurt (Malatya)614666

31-12-2023 17:06:5038.133338.61837.01ML1.7Pütürge (Malatya)614664

31-12-2023 16:56:1740.114423.45927.55ML2.6Ege Denizi614665

31-12-2023 16:41:5137.857836.20817ML1.5Saimbeyli (Adana)614663

31-12-2023 16:18:5736.691936.4459.1ML1.6Hassa (Hatay)614662

31-12-2023 16:09:1039.716927.81944.2ML0.6Karesi (Balıkesir)614660

31-12-2023 16:05:5940.640842.03649.13ML2.3Oltu (Erzurum)614661

31-12-2023 15:21:3834.668932.135311.7ML3.1Akdeniz614657

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