Mehmetçik ile buluşan Bakan Güler’den net mesaj: Teröristler artık son çırpınışlarını vermektedir

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile yeni yıl dolayısıyla Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Mehmetçiğin yeni yılını kutlayan Bakanlık olarak görevlerini üstün gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023'ü geride bırakırken, 2024'e yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Yeni yılda da görev ve sorumluluklarını, yine azimle yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Güler, önceki yıllarda olduğu gibi 2023'de de bölgede ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiğini aktardı.

Böylesine zorlu bir yılda Milli Savunma Bakanlığının, devletin bekası, ülkenin ve asil milletin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda şanlı ordumuz; son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir. Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekatı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımız şehadet makamına ulaştı. Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum."