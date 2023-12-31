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Taksim'de yılbaşı denetimleri! Yüzlerce polis bölgede

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Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Taksim’de yılbaşı denetimleri! Yüzlerce polis bölgede

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve polis ekiplerince yılbaşı öncesi Taksim’de yabancı uyruklulara yönelik denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde şüpheli bir kişiye rastlanmadı.

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