Depremden etkilenen yollar için seferberlik! Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı: 6,3 milyar TL harcandı

2002 yılında Malatya'nın 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, Malatya'da hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptıklarını belirtti. Malatya'yı, Elazığ'a, Diyarbakır'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladıklarının altını çizen Uraloğlu, "Malatya Darende Ayrımı-Gölbaşı Yolundaki, sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli'ni hizmete aldık. 123 metre uzunluğunda çift köprü ve 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli imalatını tamamlayarak resmi açılışını yaptık. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi dev karayolu projesini tamamladık. İlimizde 9 milyar 321 milyon lira proje tutarıyla tam 14 adet projemizin yapımına azimle devam ediyoruz. Şu anda da çalışmalarımızın devam ettiği projelerimizden biri olan İkizce TOKİ Yolları şantiyesindeyiz. Projemiz kapsamında, 46,3 km uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 7,5 km'lik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 4,5 km'lik kesimi ise terasman seviyesine getirdik. Altyapı çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 185.000 m3 toprak işi yaptık, 1.000 metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşedik. Yolumuzun üstyapı çalışmalarına da başladık" dedi.





Şubat 2024 sonu itibarıyla 9,4 km yolu altyapıları ile birlikte bitirmeyi hedeflediklerini de ifade eden Bakan Uraloğlu, "İhale kapsamında bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşakta teşkil edeceğiz. Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSB'ye de hizmet edecek. Malatya'nın gelişimi ve büyümesi için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, son olarak 2024 yılı ile ilgili ise "Ülkemize ve milletimize huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyor ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum" diye konuştu.