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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu: Bu gece uyumak yok! Ekiplerimiz görev başında olacak

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Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu: Bu gece uyumak yok! Ekiplerimiz görev başında olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yurtta yılbaşında alınacak tedbirlere yönelik yaptığı açıklamada, "Bu gece uyumak yok, ekiplerimiz görev başında olacak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yurtta yılbaşında alınacak tedbirlere yönelik yaptığı açıklamada, "Bu gece uyumak yok, ekiplerimiz görev başında olacak" ifadelerini kullandı.

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