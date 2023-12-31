2023'te Türkiye'nin sağlık üsleri devreye girdi! Millete hizmet siyasetinde gurur veren eserler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılındaki sağlık hizmetleri verilerini paylaştı. Bakan Koca, 2023 yılında tüm branşlarda 804 milyon 131 bin 472 muayene yapıldığını açıkladı.
Türkiye'nin sağlık sektöründeki büyük atılımları, sağlık hizmetlerine adeta sınıf atlatan şehir hastanelerinin artmasıyla devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılına ait sağlık hizmetleri verilerinin yer aldığı videoyu, 'Sağlık hizmetlerinde 2023' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
804 MİLYON MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Buna göre, 2023 yılında 804 milyon 131 bin 472 muayene, acil servislerde 150 milyon 523 bin 406 başvuru karşılandı.
Kara ambulanslarla 6 milyon 526 bin 931, helikopter ambulanslarla 2 bin 695, uçak ambulanslarla ise 1679 hasta taşındı.
5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildi
Ayrıca bu yıl 3 bin 399 böbrek, 1630 karaciğer, 39 kalp, 15 akciğer ve 1 ince bağırsak olmak üzere toplam 5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildi.
2023 yılında yurdun dört bir yanında yeni hastaneler ve hastane bölümleri hizmete alındı.
ÇOK SAYIDA HASTANE KULLANIMA AÇILDI
2023 yılında, 30 yataklı Ağrı Taşlıçay Devlet Hastanesi, 75 yataklı Ankara Akyurt Devlet Hastanesi, 50 yataklı Antalya Kumluca Devlet Hastanesi, 10 yataklı Aydın Karacasu Entegre İlçe Hastanesi, 1.875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi, 50 yataklı Hatay Hassa Devlet Hastanesi, 100 yataklı Hatay Arsuz Devlet Hastanesi, 200 yataklı Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi, 1.180 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi, 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesi, 2.060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, 300 yataklı Mardin Devlet Hastanesi, 150 yataklı Bodrum Devlet Hastanesi, 525 yataklı Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 400 yataklı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi, 100 yataklı İzmir Menderes Devlet Hastanesi hizmete açıldı.
DEPREM BÖLGESİ
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde 138 bin 190 sağlık personeli görev yaptı.
Deprem bölgesinde 52 milyon 6 bin 40 muayene gerçekleştirildi, 51 bin 665 hasta/yaralı hava, kara ve deniz yolundan diğer illere sevk edildi ve 183 depremzede vatandaşa protez işlemi gerçekleştirildi.
"YARINDAN İTİBAREN ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
172 depremzede vatandaşın protez işlem sürecinin ise devam ettiği belirtildi. Koca, verilere ilişkin, "Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.
GAZZELİLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık Bakanlığının, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den çıkarılan yaralılarla ilgili çalışmalarına da yer verilen videoda, Bakanlığın bölgeye 15 uçak ve 1 gemi ile tıbbi malzeme ve cihaz, 20 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderdiği aktarıldı.
Videoda, 292 hasta ve 241 refakatçi toplam 533 Gazzelinin tedavileri için Türkiye'ye getirildiği belirtilerek, bölgeye ayrıca, tam donanımlı sahra hastanesi, jeneratörler, temel yaşam malzemeleri ve ilaç gönderildiği bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye ödüyor? İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama: AMORTİ hangi numaralara çıktı? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman? Mekke hangi tarihte, kaç yıl önce fethedildi?
- MİLLİ PİYANGO CANLI YOUTUBE ÇEKİLİŞ İZLE! 📺 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın TV linki...
- YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...
- 2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar...
- ATV yeni dizi "Yıldızlar Bana Uzak" konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?
- 31 ARALIK -1 OCAK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: A101, BİM, ŞOK, MİGROS bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?
- Alkol sonrası mide bulantısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Bulantı ve kusma sorununu anında geçirecek çay tarifi...
- Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com