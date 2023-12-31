2023’te Türkiye’nin sağlık üsleri devreye girdi! Millete hizmet siyasetinde gurur veren eserler

804 MİLYON MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Buna göre, 2023 yılında 804 milyon 131 bin 472 muayene, acil servislerde 150 milyon 523 bin 406 başvuru karşılandı.

Kara ambulanslarla 6 milyon 526 bin 931, helikopter ambulanslarla 2 bin 695, uçak ambulanslarla ise 1679 hasta taşındı.

5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildi

Ayrıca bu yıl 3 bin 399 böbrek, 1630 karaciğer, 39 kalp, 15 akciğer ve 1 ince bağırsak olmak üzere toplam 5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildi.

2023 yılında yurdun dört bir yanında yeni hastaneler ve hastane bölümleri hizmete alındı.