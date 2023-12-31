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Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl tebriği

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Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe yeni yıl tebriği

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz" mesajını verdi.

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