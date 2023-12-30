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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: Son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık

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Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: Son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre son 53 yılın en sıcak kasım ayının yaşandığını belirtti.

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