TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi otel odasında fenalaştı! Sağlık durumu nasıl?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Riyad'daki otelde fenalaştığını açıkladı.

OTEL ODASINDA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Büyükekşi için sağlık ekibinin otele gelerek ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

A Spor'un haberine göre, Büyükekşi'nin sağlık durumunun şu an için iyi olduğu, tedbir amaçlı doktor kontrolüne alındığı dile getirildi.