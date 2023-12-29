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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi otel odasında fenalaştı! Sağlık durumu nasıl?

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Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi otel odasında fenalaştı! Sağlık durumu nasıl?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, rahatsızlandı ve konakladığı otele ambulans geldi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Riyad'daki otelde fenalaştığını açıkladı.

ASpor CANLI YAYIN

OTEL ODASINDA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Büyükekşi için sağlık ekibinin otele gelerek ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

A Spor'un haberine göre, Büyükekşi'nin sağlık durumunun şu an için iyi olduğu, tedbir amaçlı doktor kontrolüne alındığı dile getirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşmesi son buldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali iptal edildi.

G.SARAY VE F.BAHÇE'DEN ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Suudi Arabistan'ın Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartı ve Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle mücadele iptal edildi. Yapılan ortak açıklamada, "Bazı aksaklıklar nedeniyle aldığımız ortak karar neticesinde maç ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi

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