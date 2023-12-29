TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi otel odasında fenalaştı! Sağlık durumu nasıl?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, rahatsızlandı ve konakladığı otele ambulans geldi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Riyad'daki otelde fenalaştığını açıkladı.
OTEL ODASINDA İLK MÜDAHALE YAPILDI
Büyükekşi için sağlık ekibinin otele gelerek ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
A Spor'un haberine göre, Büyükekşi'nin sağlık durumunun şu an için iyi olduğu, tedbir amaçlı doktor kontrolüne alındığı dile getirildi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.
GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşmesi son buldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali iptal edildi.
G.SARAY VE F.BAHÇE'DEN ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI
Suudi Arabistan'ın Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartı ve Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle mücadele iptal edildi. Yapılan ortak açıklamada, "Bazı aksaklıklar nedeniyle aldığımız ortak karar neticesinde maç ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mehmet Büyükekşi istifa etti mi, edecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Süper Kupa maçı iptal mi, ertelendi mi, kaçta oynanacak? Son dakika Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı oynanacak mı?
- Süper Kupa ödülü ne kadar, kaç TL? 29 Aralık 2023 GS-FB maçını kazanana kaç para verilecek? Şampiyon ve finaliste ödenecek tutarlar...
- Milli Piyango amorti çıktı ne demek, ne anlama geliyor? Amorti ikramiyesi kaç TL, nasıl belirlenir, hangi biletlere çıkar?
- Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı, son durum ne? GS-FB Süper Kupa Final ilk 11'leri belli oldu mu, kadroda kimler var?
- Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zamana ertelendi? Süper Kupa finali hangi tarihte oynanacak?
- Emekliye %10'luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024'te SGK-SSK, Bağkur'luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...
- 400 milyon TL Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2024 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?
- 2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan o numaralar..
- Emekliye 2024 Ocak müjdesi duyuruldu! En düşük maaşa ek 10.000 TL- 12.750 TL ödeme! EYT, SSK, Bağkur, dul ve yetimler...
- ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı
- Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl alınır? İşte tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...