Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ’Kalfa Adem’i ihale ağasına dönüştürdü!

İMARA AYKIRI 125 METRELİK KULE!

Adem Soytekin, İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Zigana 360 Panora projesinin kaba inşaatını da yaptı. Beylikdüzü'nün en yüksek binası olan 125 metrelik Akros İstanbul adını verdiği projeyi de o hayata geçirdi. Ancak bu kule de imara aykırı yapıldı. Torpark sahibi Erkan Koçali ile davalık oldu. Koçali, Soytekin'in kat karşılığı yaptığı kulede kendisinden 2 bin 500 metrekarelik alanı çaldığı iddiasıyla dava açtı.