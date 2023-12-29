CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail'in insanlık dışı katliamı bitmiyor! Nuseyrat Mülteci Kampı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Filistin topraklarında Siyonist İsrail eliyle dünya tarihine kara leke olarak kazınan günlerden geçiyoruz. 7 Ekim'den bu yana 83 gündür Gazze'de vahşi bir şekilde soykırıma girişen terör devleti İsrail, kan donduran eylemlerine her dakika bir yenisini ekliyor. Terör devleti İsrail sabah saatlerinde Gazze'deki Maghazi ve Nuseyrat mülteci kamplarını vurdu. Saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma, Batı Şeria'da ise saldırılara devam ediyor.
SİVİLLERE YÖNELİK İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM!
Öncelikli hedef olarak mülteci kamplarını ve sivillerin bulunduğu diğer noktaları belirleyen soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Öte yandan Batı Şeria'da Filisitnlilerin gördüğü şiddet ve cinayetlerin de artış gösterdiği belirtiliyor.
GAZZE'DE GIDA KRİZİ: 2 MİLYON SİVİL AÇ BIRAKILIYOR
Gazze'de her an bombardıman altında olan sivillerin gıda sorunu da devam ediyor. İsrail'in Filistin topraklarını abluka altına alması ve yardım sevkiyatlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan akut kıtlık, yüz binlerce kişinin sağlığını tehlikeye atıyor. Yerinden edilmiş Filistinliler, gıda yardımı için Refah'ta saatlerce kuyruk bekliyor.
Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması tarafından yayınlanan son rapora göre, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yüzde 90'ından fazlası yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.
SOYKIRIMCI ASKERDEN VAHŞET İTİRAFI
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de sadece sivilleri öldürmekle kalmıyor, bir yandan sivillere onurlarını kıracak işkenceler yaparken diğer yandan da çocukları ve bebekleri bilinçli bir şekilde hedef alıyor. Soykırım ordusundan bir asker çektiği bir video ile terör devleti İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Öldürmek için bebek aradıklarını söyleyen soykırım askeri "Buralarda hiç bebek kalmadı. Öldürmek için bebek arıyoruz ama bulamadık. Ben bir kız çocuğu öldürdüm ama sanırım 12 yaşında falandı." dedi.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
20.14 GUTERRES, GAZZE'DEKİ DURUMUN BÖLGEYE YAYILMA RİSKİNE KARŞI UYARARAK İTİDAL ÇAĞRISI
BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gazze'de İsrail ile Hamas ve diğer gruplar arasındaki çatışmaların" yoğunlaştığına dikkati çeken Guterres, durumun bölgeye yayılmasından derin endişe duyduğunu belirtti.
Guterres, bunun tüm bölge için çok yıkıcı sonuçlarının olacağını vurgulayarak, "Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse, durumun daha geniş bölgeye yayılma, gerginliğin artma ve tarafların hatalı hesap yapma riski artar." ifadelerini kullandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet, İsrail güçlerinin yoğunlaşan operasyonları, yüksek sayıda can kaybı, yerleşimci şiddeti ile Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarının "son derece alarm verici" olduğunu aktaran Guterres, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmanın da bölgesel istikrarı etkilediğinin altını çizdi.
Guterres, tüm taraflara acilen itidal ve bölgedeki gerginliği düşürme çağrısı yaptı.
Irak, Suriye ve Kızıldeniz'deki gelişmelere de dikkati çekerek uluslararası toplum üyelerini "tüm güç ve nüfuzlarını kullanarak bölgedeki gerginliğin artmasını engellemeye" davet eden Guterres, acilen insani ateşkes ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını da yineledi.
15.56 Gazze'deki Hükümet Enformasyon Bürosu Müdürü El Cezire'ye konuştu ve şu açıklamaları yaptı:
"29 binin üzerinde şehit ve kayıptan bahsediyoruz. Halen 7 binden fazla kişinin enkaz altında olduğuna inanıyoruz. Gazze ve kuzeyde 800 bin vatandaş hastanelere ulaşamıyor."
14:33 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi
13.49 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampının kuzeyinde "El-Yasin 105" top mermisi taşıyan Siyonist D9 buldozerini hedef alarak doğrudan isabet elde ettiklerini duyurdu.
11.37 İsrail Ordu Radyosu: Lübnan'dan Yukarı Celile'deki Doviev'e bir tanksavar füzesi fırlatıldı, can kaybı yaşanmadı.
FİLİSTİN KIZILAYI'NA SALDIRI: AŞAĞILANDIK
11.20 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), Cibaliye'deki PRCS ambulans merkezinde sağlık görevlisi olan Muhammed Salih'in, geçtiğimiz hafta İsrail güçleri merkezi işgal edip onları tutukladığında kendisi ve meslektaşlarının maruz kaldığı dayak ve aşağılama hakkındaki ifadesini paylaştı.
Saleh, "Hepimiz aşağılandık, hassas yerlerimizden, başımıza ve sırtımıza dayak yedik. İsrail güçleri meslektaşımız Muhammed Ebu Rukbeh'e saldırdı. Saldırganlık nedeniyle yaralandı ve bacaklarında yanıklar oluştu; İşgal askerlerinden birinin bacaklarına taş atması nedeniyle muhtemelen deri nakline ihtiyacı olacak." şeklinde konuştu.
10.21 Soykırımcı İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araçla Batı Şeria'nın Nablus'taki Askar kampı çevresine saldırdığı bildirildi.
10.15 Soykırımcı İsrail'in bombardımana tuttuğu Nuseyrat ve Magazi mülteci kamplarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. El Cezire, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadınlar ve çocuklardan oluşturğunu söylerken "Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralananların, uygunsuz ve yetersiz tıbbi müdahale nedeniyle ölme olasılığı yüksek." dedi.
07.45 Soykırımcı İsrail Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenledi. Filistin haber ajansı Wafa'ya göre enkaz altında kalanlar hariç 20 kişi saldırılarda hayatını kaybetti. Ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.
03.33 NETANYAHU, GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARIN SONRASINA İLİŞKİN AYRINTILARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ İPTAL ETTİ
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun, son anda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmemesi kararı aldığı belirtildi.
Haberde, hükümet koalisyonundaki ortakların Netanyahu'ya Savaş Kabinesi'ndeki bu tartışmayı iptal etmesi için büyük baskı uyguladığı kaydedildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ile Yedioth Ahronoth gazetesinin dünkü haberlerinde, iki buçuk aydan fazla süredir devam eden saldırıların sona ermesinin ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki olası planına işaret edilerek, İsrail Savaş Kabinesi'nin, dün akşam "Gazze'deki savaşın sonrasını" tartışacağı kaydedilmişti.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisinin, "kabinenin yetkisizliği" gerekçesiyle bu oturuma karşı oldukları kaydedilmişti.
Gazete haberinde Smotrich'in "Savaş Kabinesi'nin savaşın ertesi günü ne olacağını tartışma yetkisi yok" ifadesine yer verilirken Ben Gvir'in ise "savaşın ertesi gününü tartışmanın İsrail Güvenlik Kabinesinin görevi" olduğunu belirttiği aktarılmıştı.
Savaş Kabinesi üyesi olmayan iki İsrailli Bakan, daha önceki açıklamalarında "Hamas ortadan kaldırılmadan ve Gazze'de tutulan İsrailli esirler serbest bırakılmadan önce Gazze'deki savaşın durdurulması" halinde hükümetten çekilme ve hükümeti dağıtmakla tehdit etmişti.
02.05 KASSAM SÖZCÜSÜ, KARA HAREKATININ BAŞINDAN BERİ 825 İSRAİL ASKERİ ARACINI İMHA ETTİKLERİNİ DUYURDU
Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 83'üncü gününde İsrail'e karşı koymaya ve büyük kayıplar verdirmeye devam ettiklerini söyledi.
Sahadaki direnişçilerin İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana personel aracı, tank, buldozer ve diğer askeri araçlardan en az 825'ini kısmen ya da tamamen imha ettiklerini ifade etti.
Ebu Ubeyde, çeşitli silahlar kullanarak İsrail güçlerinden onlarca can kaybına neden olduklarını dile getirdi.
Ebu Ubeyde, önceliklerinin İsrail ordusunun 12 haftadır masum insanlara karşı yürüttüğü saldırıların durması olduğunu ve hiçbir konunun daha öncelikli olamayacağını vurgulayarak, "Halkımıza yönelik saldırılar tam anlamıyla durmadan hiçbir takas anlaşmasını ya da teklifi kabul etmemiz mümkün değil." dedi.
Mısır'ın 27 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için "ön teklif" hazırladığı belirtilmişti.
Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da dün, saldırıların sona ermesi için sundukları öneriye taraflardan henüz resmi cevap alamadıklarını açıklamıştı.
Direnişçilerin İsrail askerlerini nasıl hedef aldığını gösteren çok sayıda video yayımladıklarını belirten Ebu Ubeyde, bunun buz dağının sadece görünen kısmı olduğuna işaret etti.
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