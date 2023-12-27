Türk Dışişleri Bakanlığından Sudan’a seyahat ve güvenlik uyarısı: Durum kötüye gidiyor

Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığını kaydeden Keçeli, Port Sudan'da faaliyet gösteren Büyükelçiliğin ve Türk Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin iletişim bilgilerini paylaştı: