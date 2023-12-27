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RTÜK'ten önemli toplantı! Gündemde hangi başlıklar var?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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RTÜK’ten önemli toplantı! Gündemde hangi başlıklar var?

RTÜK yarın toplanarak vatandaşların son dönemde şikayetlerine neden olan içerikler hakkında incelemede bulunacak. Bu kapsamda son günlerde büyük tepki çeken Kızıl Goncalar dizisi başta olmak üzere Futbol Yayınları ve Haber Programları hakkında kritik kararlar alınacağı öğrenildi.

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