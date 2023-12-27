Gök Vatan'ın korkusuz savaşcısı KAAN için nefesler tutuldu! İlk uçuş için günler sayılıyor
Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde yapılacak. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan'ın yakın zamanda ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhuriyetin 100. yılı ve 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde hayata geçirdiği projelerin tanıtımını 1 Mayıs'ta yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı"nda Milli Muharip Uçak'a Kaan adı verildiği açıklanmıştı. Erdoğan, Kaan adının MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından konulduğunu söylemişti. Kaan'ın ilk uçuşuna yönelik testler büyük ölçüde tamamlandı.
Fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik, iniş takımı düşürme, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem, yakıt, motor çalıştırma, yer ve taksi testleri tamamlandı. Güvenlik faktörü nedeniyle 27 Aralık'ta planlanan uçağın ilk uçuşu, daha ileri bir tarihe ertelendi. Uçuşun, yakın zamanda yapılmasının planlandığı belirtildi.
5.NESİL SAVAŞ UÇAĞI
TUSAŞ tarafından hazırlanan bilgi notuna göre; Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin muharip uçağı ihtiyacı için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülüyor. Kaan, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağı. Kaan ile Türkiye, bu seviyede savaş uçağı üreten ve geliştiren 6 ülkeden biri olacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı Kaan, süperseyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. Nesil Savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip.
HAYALET UÇAK
Program kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezleri Türkiye'ye kazandırılıyor. Uçağın envantere girmesinin ardından 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılaması öngörülüyor. Uçağın ilk üretimlerinin İngiliz motoru ile yapılması ve 2028'te hava kuvvetlerine ilk partinin teslimi planlanıyor. 2028'ten itibaren milli üretim çift motor ile üretime geçilmesi planlanıyor. Kaan, envantere girdiğinde insansız savaş uçakları Anka - 3 ve Kızılelma ile birlikte otonom kol uçuşu yapacak. Böylece iki insansız savaş uçağı Anka -3 ve Kızılelma, gökyüzünde hayalet özelliklerine sahip uçak olan Kaan'ın aynı özelliklere sahip iki görev arkadaşı olacak.
'PARA İLE SATIN ALAMAYACAĞINIZ BİR GÜÇ'
Projenin Başmühendisi Emre Yaman, lansman töreninde şu bilgileri vermişti:
"Bu uçaklar aslında dünyada para ile satın alamayacağınız uçaklar. Bu uçakları para verseniz dahi vermiyorlar. Biz bu uçakları milletimize ve vatanımıza kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. En büyük özelliği aslında 5. Nesil dediğimiz görünmezlik özelliklerinin olması ve iç silah yuvalarına sahip olması. Bunun yanında süper cruise gibi değişik özelliklerinin olması bizim uçağımız en önemli yetenekleri diyebiliriz. MMU (Kaan) aslında burada gördüğünüz 4-5 platformun kontrolünü sağlayacak ana kontrol ünitesi diyebiliriz.
Dolayısı ile stratejik olarak para ile satın alamayacağınız bir güç çarpanı hava kuvvetlerimizi için."
6 ÜLKE ARASINA GİRDİK
ABD'nin Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı projesi olan F-35 programından çıkarması, Kaan projesinin hızlandırılmasında dolaylı olarak etkili oldu. ABD, Rusya ve Çin'in 5. nesil savaş uçakları bulunuyor. Hindistan ile Japonya ise beşinci nesil savaş uçaklarını Türkiye gibi geliştirme aşamasında. Türkiye, böylece 5. nesil savaş uçağı liginde 6 ülke arasında yer aldı.
UÇAĞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
*Maksimum Seyir
*Hızı: 1,8 Mach
*İrtifa Tavanı : 55.000 ft
*Güç Limitleri : +9g/-3,5g
*Dahili Silah Yuvası
*Supercruise Kabiliyeti
*Düşük Radar İzi
*Çoklu Görev Profili
*Hava-Hava Kabiliyeti
*Hava-Kara Kabiliyeti
BAHÇELİ İSMİNİ KOYDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan mayıs ayındaki törende, Kaan adının MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından konulduğunu söylemişti.
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