Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına 31 Mart talimatı: Büyükşehirlerde fetret devrini sona erdirelim
AK Parti teşkilatlarına talimat veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım. Muhalefetin elindeki şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliğiyle buluşturalım." ifadelerini kullandı.
Önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde Antalya il teşkilatı ile buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın geri kazanılması için teşkilata talimat verdi.
Erdoğan'ın, "Antalya'nın yeniden gerçek belediyecilik ile buluşturulması gerekiyor. Bu yüzden teşkilatın var gücü ile çalışması gerekiyor. 31 Mart seçimlerinde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım.
Şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliği ile buluşturalım. Gönül belediyeciliği markamızı vatandaşlara tek tek anlatalım" dediği öğrenildi.
Başkan Erdoğan bizzat başkanlık ettiği il temayül toplantılarında teşkilatın taleplerini bizzat dinliyor. İl temayüllerinde sona yaklaşıldı.
Erdoğan, bu kapsamda dün 6 il teşkilatı ile görüşürken, bugüne kadar 28 büyük şehrin teşkilatı ile bir araya gelmiş oldu.
ANTALYA'DA 2019 DENGESİ DEĞİŞTİ
Antalya'da 5 ilçede MHP'nin adayı ile seçimlere girilmesi kararı alındı. 2019 yılında Alanya, Finike, Kemer ve Korkuteli'nde MHP adayı ile seçime girilmiş, Alanya ve Korkuteli'nde seçimler zafer ile sonuçlanmıştı.
Bu seçimde ise Alanya, Finike, Korkuteli ile Demre ve Gazipaşa'da MHP'nin adaylarının desteklenmesi kararlaştırıldı.
2019'da MHP adayı ile seçime girilen ve kaybedilen Kemer'de ise bu kez AK Parti'nin adayı ile seçime gidilecek.
SEÇİMLERE GÜÇLÜ HAZIRLIK
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün genel merkezde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, aday belirleme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bütün çalışma arkadaşlarımızın, teşkilatlarımızın en derinlemesine görüşlerini almak, seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstişarelerin tamamlanmasından sonra aday belirleme safhası daha sonraki toplantılarda ele alınacak."
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