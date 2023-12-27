Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatlarına 31 Mart talimatı: Büyükşehirlerde fetret devrini sona erdirelim

ANTALYA'DA 2019 DENGESİ DEĞİŞTİ

Antalya'da 5 ilçede MHP'nin adayı ile seçimlere girilmesi kararı alındı. 2019 yılında Alanya, Finike, Kemer ve Korkuteli'nde MHP adayı ile seçime girilmiş, Alanya ve Korkuteli'nde seçimler zafer ile sonuçlanmıştı.

Bu seçimde ise Alanya, Finike, Korkuteli ile Demre ve Gazipaşa'da MHP'nin adaylarının desteklenmesi kararlaştırıldı.

2019'da MHP adayı ile seçime girilen ve kaybedilen Kemer'de ise bu kez AK Parti'nin adayı ile seçime gidilecek.