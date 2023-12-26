Şehit cenazesinde CHP çelengine yer yok! Şehit yakını isyan edip parçaladı

Bu sırada şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Taşkın'ın naaşı, babası Engin ile annesi Ümmühan, kardeşleri ve yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.