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Şehit cenazesinde CHP çelengine yer yok! Şehit yakını isyan edip parçaladı

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Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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Şehit cenazesinde CHP çelengine yer yok! Şehit yakını isyan edip parçaladı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi. Şehidin cenaze töreninde sinirler gerildi. Bir şehit yakını CHP tarafından gönderilen çelengi parçaladı. Gösterilen bu tepki, cenazeye katılanlar tarafından alkışkanarak desteklendi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi.

Hakkari'den askeri uçakla Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına getirilen Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Bu sırada şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Taşkın'ın naaşı, babası Engin ile annesi Ümmühan, kardeşleri ve yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen Taşkın'ın naaşı yarın öğle vakti burada kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT CENAZESİNDE CHP ÇELENGİNE YER YOK
Şehit Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın yakını cenaze töreninde gergin anlar yaşandı. CHP tarafından gönderilen çelenk şehit yakınları tarafından parçalandı. Cenaze namazına katılan yüzler kişi ise gösterilen bu tepkiye alkışlarla destek verdi.

Şehitlerimize Hakkari’de tören ŞEHİTLERİMİZE HAKKARİ'DE TÖREN

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