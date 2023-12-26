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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan TBMM’deki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te bulunan dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "800 dokunulmazlık dosyasının büyük bölümü terörle alakalı." dedi.

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